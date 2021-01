L'ex centrocampista della Juventus Edgar Davids ha iniziato la carriera da allenatore. Una settimana sulla panchina dell'Olhanense e... prima espulsione! L'ex Pitbull infatti è stato cacciato nello 0-0 contro il Lusitano Ginasio Club. Cos'è successo? In campo è scoppiata una rissa tra giocatori nella quale si è inserito anche Davids, espulso dall'arbitro così come il trequartista della sua squadra Léléco. Solo ammonito invece l'allenatore degli avversari Bizarro. Infastidito per la decisione, Davids non ha voluto parlare nel post partita.