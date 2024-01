In un'intervista a Il Corriere di Torino ( QUI L'INTEGRALE ), il prof. Fabrizioha trattato alcuni temi legati al bilancio dell', spiegando le differenze con la situazione della. Ecco le sue dichiarazioni: "La proprietà dell’Inter ha dovuto rinunciare alla restituzione dei prestiti fatti al club, che è uguale agli aumenti di capitali della Juve, ma la vera differenza la fa la provenienza dei soldi: per la società bianconera sono arrivati dagli azionisti, e non verranno mai chiesti indietro; invece la controllante dei nerazzurri,, si è indebitata. Se non riuscisse a rifinanziare, dovrà cedere la proprietà del club, che ha un valore stimato superiore al miliardo e, quindi, ampiamente sufficiente. Come dico sempre ai tifosi bianconeri, “scordatevi che l’Inter fallisca”".