Nella giornata di ieri è scaduta la prima delle tre rate degli arretrati che le squadre di calcio professionistiche sono chiamate a saldare. Dopo la sospensione ottenuta durante, c'è chi ha deciso di dilazionare il debito, come la. Il Governo ha deciso di tornare sui propri passi dopo aver inizialmente bocciato l'emendamento "salva calcio".Sono 10, attualmente, le squadre di Serie A più indebitate: vanno versati Irpef, contributi, in questo momento non pagati. A guidare il carrozzone degli insolventi è l'Inter di Zhang, attualmente la più esposta. Ma a seguire c'è la Lazio di Claudio Lotito, oggi senatore oltre che patron biancoceleste, soprattutto il principale artefice della manovra che di fatto dà sensibile respiro ai club di Serie A.