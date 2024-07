Con una lunga lettera sui social, Deanha salutato la. Domani farà le visite mediche e si unirà al Bournemouth. Al post del difensore ha risposto Kenancon un cuore e una faccina che piange, mostrando l'affetto tra i due. Huijsen e Yildiz hanno giocato insieme dall'Under 19 e sono molto uniti. L'addio di Huijsen segna la fine di un capitolo importante per entrambi, ma anche l'inizio di una nuova avventura per il giovane difensore olandese in Premier League.