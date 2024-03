DEAN HUIJSEN, GLI INIZI NEL CALCIO



DEAN HUIJSEN, IL PASSAGGIO ALLA JUVENTUS



DEAN HUIJSEN, L'ESULTANZA COME CRISTIANO RONALDO



DEAN HUIJSEN, IL FUTURO

Il difensore di proprietà della Juventus ma attualmente in prestito alla Roma Deanha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo Marca. Queste le sue parole:"Se devo essere sincero mi sento parecchio spagnolo. Sono veramente felice di essere in questa nazionale, perché sono cresciuto a Malaga da quando avevo cinque anni.Io abile palla al piede? Già da quando ero bambino. All'inizio, quando avevo cinque anni, ho iniziato come attaccante ma poi ho iniziato a giocare come centrale difensivo, e sono sempre stato bravo a partire pulito con la palla"."Sergio Ramos? Una persona a cui chiederei consigli oltre che una foto. Quando ho scelto la Juventus? Credevo che l'Italia mi avrebbe dato di più da imparare. Avevo già qualità palla al piede, ma dovevo migliorare con i duelli con gli attaccanti, negli scontri e anche nella tattica. Ora la Serie A mi sta dando veramente queste cose per farmi diventare un giocatore migliore, anche se ho ancora molto da apprendere."Mourinho? Mi ha sempre trattato bene. Anche se adesso c'è Daniele de Rossi, si sta comportando in modo incredibile. Si prende cura di me, è una persona fantastica e mi trovo bene con lui. Esultanza come Cristiano Ronaldo? Beh, racconto un aneddoto. Il giorno precedente stavo giocando alla Play con un amico e ho detto che se avessi segnato un gol avrei festeggiato così. Ed è così che è successo"."Futuro nella Liga spagnola? Non so, nel calcio non si sa mai. Ora sto bene dove sono. Vorrei vincere un titolo con la Roja e anche con il mio club, senza alcun dubbio".