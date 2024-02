Dean, promettente difensore centrale classe 2005 di proprietà dellama attualmente in prestito alla Roma, ha ricevuto brutte notizie essendo escluso dalla lista UEFA . Questo significa che non potrà partecipare alle competizioni europee con il club capitolino, rappresentando un colpo duro per il giocatore e deludendo le speranze della. La speranza era che questa esperienza europea avrebbe accelerato il percorso di crescita del giovane talento, ma ora dovrà concentrarsi su altre opportunità di sviluppo nel contesto calcistico italiano.Esclusione che ha scatenato le reazioni dei tifosi dellasui social. Sono diversi, infatti, i supporter bianconeri che rimarcano l'errore nello scegliere il club giallorosso al posto di un trasferimento al Frosinone. Ancora più dopo l'esonero diche lo volle in prima persona a Roma.