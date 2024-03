La volontà dellaè quella di riportare a Torino e di tenere Dean, dopo il prestito alla Roma di questa seconda metà di stagione. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport le estimatrici per il centrale difensivo olandese classe 2005 non mancano, in fila ci sarebbero Borussia Dortmund, Lipsia, Aston Villa oltre ad altre big europee. La Vecchia Signora non vorrebbe privarsene ma a fronte di offerte di 30/35 milioni di euro potrebbe sedersi al tavolo per avviare una trattativa ed ipotizzare la cessione.