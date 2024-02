Danieleha tenuto una conferenza stampa in vista della sfida che chiuderà il 23° turno di Serie A tra Roma e Cagliari. Dopo le due vittorie consecutive, il nuovo tecnico giallorosso sfida un altro simbolo della Capitale come Claudio Ranieri, cercando il terzo successo che permetterebbe di lasciarsi alle spalle più rapidamente l'era Mourinho. Nel frattempo, dal mercato sono arrivati Angelino e Baldanzi, e De Rossi ha commentato così le loro acquisizioni: "Avere una settimana piena di lavoro è molto importante, anche se miriamo a tornare nelle competizioni europee e a prolungare il nostro percorso il più possibile. Abbiamo lavorato sia sui concetti tattici che sulla resistenza fisica, fornendo stimoli diversi che possono essere assimilati durante la settimana. I ragazzi hanno risposto in modo eccellente. Per i nuovi, la parola chiave è 'qualità'. Apprezzo molto questo approccio. Anche se è passato solo poco tempo dall'inserimento, li vedo molto coinvolti e integrati".Sulle scelte fatte per l'Europa League, De Rossi ha spiegato: "Non ho stilato personalmente la lista dei convocati. Ho effettuato solo tre cambi. Non ho potuto selezionare 25 giocatori, ma ho dovuto limitarmi a fare solo tre sostituzioni consentite. Ho preferito fare delle scelte ponendo due giocatori per ruolo. Per questo motivo ho scelto Baldanzi e Azmoun, mentre sulle fasce abbiamo inserito Celik e Karsdorp,