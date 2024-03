Intervenuto ai microfoni di Marca ( QUI L'INTERVISTA ), Deanha parlato anche dell'ipotesi di un'esperienza futura nellaspagnola. "Non so, nel calcio non si sa mai", ha detto il giovane difensore di proprietà della. "Ora sto bene dove sono. Vorrei vincere un titolo con la Roja e anche con il mio club, senza alcun dubbio".E sul suo presente alla Roma: "? Mi ha sempre trattato bene. Anche se adesso c'è Daniele, si sta comportando in modo incredibile. Si prende cura di me, è una persona fantastica e mi trovo bene con lui".