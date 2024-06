Nel futuro di Deanpotrebbe esserci il. Secondo Tuttosport, infatti, sul difensore classe 2005 di proprietà della, reduce dal prestito alla Roma e in odore di addio ai bianconeri, ha messo gli occhi anche il, club incluso nella galassia del City Group (come il Palermo in Italia) che potrebbe investire per lui 30 milioni di euro. Se davvero il 19enne dovesse trasferirsi lì e imporsi, in un paio di anni potrebbe quindi sbarcare in Premier League. Un'ipotesi, questa, che stuzzica molto sia lui che il suo entourage, che a breve potrebbero trovarsi a dover fare i conti con una vera e propria asta: su Huijsen, infatti, ci sono anche Borussia Dortmund, Lipsia e Newcastle.