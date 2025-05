Dean Huijsen è un rimpianto per la Juventus? La risposta è nei numeri di Lloyd Kelly

Dean Huijsen, le statistiche con il Bournemouth

Partite giocate: 29

Da titolare: 24

Media minuti a partita: 77

Goal: 3

Assist: 1

Grandi opportunità create: 3

Precisione: 84%

Partite a porta inviolata: 7

Falli da rigore commessi: 0

Ammonizioni: 8

Espulsioni: 0



Lloyd Kelly, i numeri della sua stagione

Partite giocate: 26

Da titolare: 18

Minuti a partita: 84

Goal: 0

Assist: 1

Grandi opportunità create: 1

Precisione: 82.5%

Partite a porta inviolata: 4

Falli da rigore commessi: 0

Ammonizioni: 3

Espulsioni: 0

"Prendere Huijsen è come prendere un biglietto della lotteria sapendo che è già vincente. Per me oggi è uno dei cinque migliori difensori centrali del mondo e in due anni sarà il migliore" ha detto questa mattina a GianlucaDiMarzio.com Thiago Pinto. Lo ricorderete, la scorsa seconda metà di stagione il prestito alla Roma, poi la cessione definitiva al Bournemouth in estate. Dalle parti di Torino però c'è chi lo rimpiange. Quindi andiamo ad analizzare i dati di Lloyd Kelly e di Dean Huijsen in questa stagione.





