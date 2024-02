L'allenatore della Roma Danieleintervenuto in conferenza stampa ha svelato i motivi dietro all'esclusione di Dean Huijsen dalla lista per le prossime fasi di Europa League. Queste le sue parole:"Io ho fatto tre cambi, il massimo che ci era consentito. Ho dato la precedenza alla formazione per avere doppi ruoli. Per questo ho inserito Baldanzi e Angelino, ma sono rimasti fuori due e per questo hanno pagato Huijsen e Kristensen che sono due giocatori che considero importantissimi. Giocheranno in futuro, ma è una scelta che dovevo fare".