"Yildiz è fortissimo, ma ce n'è uno ancora più forte. Il fenomeno è, lui è un top assoluto". Così un anno e mezzo fa, dunque in tempi non sospetti, il tecnico dellaPaoloparlava del giovane difensore olandese, attualmente allain prestito.Una "profezia", la sua, confermata nei giorni scorsi da Daniele, come riporta Tuttosport: "Non ci sono limiti, perché ha un livello di conoscenza, di lettura, di gioco, che difficilmente insegni a un giocatore in prima squadra. È qualcosa che lui ha dentro, per me potrebbe fare il centrocampista, giocare davanti alla difesa. È uno che ha letture, sia di traiettoria che di giocate, da giocatore 30enne a fine carriera che si gestisce e legge bene tutte le situazioni".