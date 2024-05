Juventus, Dean Huijsen può essere ceduto: la cifra

Deanè un gioiello di proprietà della Juventus. In questa seconda metà di stagione ha vestito la maglia della Roma in prestito per sei mesi. Nel frattempo il difensore olandese classeha scelto di vestire la maglia della Spagna, come nazionale, nonostante sia nato ad Amsterdam ma si è trasferito incon la famiglia a soli cinque anni. Con le furie rosse ha già debuttato con la maglia dell'Under 21.Dean a luglio farà rientro dalla sua esperienza in giallorosso, la dirigenza bianconera è al lavoro per capire cosa fare con il classe 2005. Non va escluso venga sacrificato per raccogliere un bel gruzzoletto da reinvestire sul mercato. Infatti, la dirigenza della Juventus valuta Huijsen per una cifra attorno ai. Mancano le offerte ma non le squadre interessate, dall'estero infatti le estimatrici non mancano e potrebbero essere pronte ad affondare il colpo.