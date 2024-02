Dopo la gioia del primo gol in Serie A segnato con la maglia della, Deanha parlato anche ai microfoni di Rai Sport.Ecco il commento del giovane difensore di proprietà della: "Non sapevo bene cosa fare, sono andata a sinistra e poi a destra da Paredes, poi l'ho dedicato ai miei genitori come faccio sempre. È un'emozione bellissima. La mia personalità in campo? Arriva dalla sicurezza delle mie qualità, sono molto sicuro di me".E sul recente cambio sulla panchina giallorossa: "Sia Josèche Danielesono entrambi allenatori bravissimi, all'inizio ero in po' in dubbio ma De Rossi mi ha accolto bene ed è una persona fantastica. Stiamo giocando a quattro dietro e fin da subito ci ha detto come voleva giocare, siamo un gruppo di giocatori forti e lo stiamo facendo vedere. Un mio modello? Sergio, fin da quando sono piccolo".