Il difensore della Roma, Dean, ha segnato la sua prima rete in Serie A nella sfida di questa sera contro il Cagliari. Il giocatore di proprietà della Juve ha poi manifestato le sue emozioni ai microfoni di DAZN durante il post partita.SUL GOL - Non è un record perchè sono il secondo più giovane (dopo Romagnoli) ma è un dato molto buono. Sono molto orgoglioso e felice.SENSAZIONI - Fin da subito mi hanno accolto bene e mi sento molto bene qui. Lo stadio è molto bello e giocare davanti a 60.000 persone è sempre emozionante.SU MOURINHO - All'inizio è stato un pò difficile quando è andato via Mourinho perchè mi ha voluto lui, ma con De Rossi mi sento bene e mi aiuta molto. Sono felice del nostro rapporto.SUL RUOLO - Basta che gioco. Mi va bene sia a 3 che a 4.SU INTER-JUVE - L'ho vista, è stata una bella gara. Sono felice per il percorso che sta facendo Kenan perchè siamo grandi amici.