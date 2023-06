Al Premio Maestrelli,ha parlato così del suo futuro: "Tornare in Italia? Vorrei farlo, anche se non so quando. Ma tra pochi anni perché questo lavoro è tosto. Il mio obiettivo è tornare, anche se non è una necessità perché mi voglio divertire. Fare una lezione a Coverciano è stato un onore, così come questo premio. Io mi diverto fin dall'inizio a fare questo livello, facevo cose discrete anche prima del Brighton. Ora ci sono ancora più aspettative. Anche i complimenti di Guardiola, il più grande di tutti, mettono pressione e responsabilità. Il calcio italiano con le semifinali e le finali europee ha fatto bene, dobbiamo essere contenti".