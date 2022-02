Dopo giorni di paura e terrore trascorsi in Ucraina, l'ex allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi può finalmente festeggiare per aver fatto ritorno in patria. Non si è trattato di un viaggio semplice, anzi, quello affrontato dall'allenatore italiano e dal suo staff è stato tutt'altro che 'un viaggio', ma la sensazione di riabbracciare l'Italia è stata come venire al mondo per la prima volta. A tal proposito è intervenuto anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina che, ha parlato così.



'È la notizia che tutti aspettavamo e che ci riempie di gioia. Dallo scoppio della guerra in Ucraina sono stato in costante contatto con mister De Zerbi e gli altri italiani dello Shakhtar Donetsk per rassicurarli e coordinare la loro evacuazione. Un’operazione complessa che non si sarebbe potuta realizzare senza il supporto fondamentale della UEFA, nella persona del suo presidente Alexander Ceferin, che in queste ore si è speso incondizionatamente per garantire sicurezza ai componenti della famiglia calcistica internazionale in grave pericolo a causa della guerra'.