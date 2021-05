Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha commentato la vittoria contro il Genoa che avvicina la sua squadra verso l’Europa League: "Queste partite sono importanti per noi - ha detto l'allenatore - non voglio per si dica che non abbiamo nulla da perdere, perché il settimo posto varrebbe molto di più del risultato sportivo e dell'obiettivo europeo, prefissato tre anni fa. Quella di oggi non era una gara semplice, l'impianto d'irrigazione non ha funzionato, il campo era asciutto e il pallone scorreva più lentamente. Nonostante tutto però abbiamo fatto un bel calcio".



VERSO LA JUVE - "Il nostro atteggiamento deve essere sempre lo stesso al di là dell'avversario. Lavoreremo per preparare la gara come abbiamo sempre fatto".