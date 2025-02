De Zerbi spiega perché ha detto 'no' a Pogba: 'Spogliatoio? Il problema non era questo'

Megan Briggs

De Zerbi su Pogba: perché non l'hanno preso al Marsiglia

Paul Pogba è stato accostato con forza al Marsiglia che in effetti ha pensato al centrocampista. Il club francese però alla fine ha scelto di non puntare sull'ex Juventus e l'allenatore, Roberto De Zerbi, in conferenza ha spiegato anche i motivi dietro questa decisione.In conferenza De Zerbi ha spiegato così la decisione: "L’equilibrio dello spogliatoio… nessuno potrebbe cambiarlo. Nessuno squilibrerà il mio spogliatoio finché sarò allenatore. Non era questo il problema, Pogba è un giocatore straordinario, ma bisognava capire come poterlo utilizzare una volta che sarebbe stato disponibile per giocare, in quale ruolo, in quale posizione. Più ci sono campioni, più sono felice, non era questo il punto. Si trattava di una valutazione generale e forse cambierà, ma al momento abbiamo preso questa decisione a causa di diversi fattori".