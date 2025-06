De Zerbi spegne le voci sul suo futuro: 'Nessuna chiamata'

AFP via Getty Images

De Zerbi, le parole sul futuro

Non ha potuto sottrarsi ad alcune domande sul proprio futuro, intervenuto quest'oggi a Foggia dove gli è stata conferita la cittadinanza onoraria. "Sto bene ae non ho ricevuto alcuna chiamata da altri club", ha dichiarato subito l’allenatore italiano, rispondendo in modo diretto ai rumors delle ultime ore che lo vedevano tra i possibili successori di Simone Inzaghi all'Inter. Il tecnico nerazzurro, infatti, è atteso a un confronto cruciale con la dirigenza per definire il proprio destino.De Zerbi, che è stato accostato anche alla Juventus , è legato all’OM da un contratto fino al giugno 2027, con un ingaggio stimato attorno ai 6,5 milioni di euro lordi annui. La sua avventura in Francia è stata intensa, segnata da alcune tensioni sia con l’ambiente che, a tratti, con lo spogliatoio. Nonostante i momenti difficili, la società ha sostenuto il tecnico sul mercato, assecondando molte delle sue richieste tra la scorsa estate e gennaio. Proprio questo rapporto di fiducia sembra aver rafforzato la volontà di De Zerbi di proseguire il proprio progetto a Marsiglia: nelle scorse settimane, infatti, sono già iniziati i primi confronti con la dirigenza per pianificare la prossima stagione.