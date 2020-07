Roberto De Zerbi, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del pari con la Juventus.



RAMMARICATO? - "Ho fatto i complimenti ai ragazzi per la partita strepitosa. Posso non essere contento per il primo quarto d'ora, probabilmente abbiamo vissuto un pre troppo intenso e non spensierato o convinto, mettiamola come vogliamo. Troppo rispetto per la Juve, facendo così togli spazio però a quello che devi far te. Energie da tenere per fare quello che serviva dopo il primo quarto d'ora. Mi danno fastidio anche i tre gol, 2 su calcio piazzato. Abbiamo cambiato da uomo a zona e li abbiamo presi con facilità. Il gol di Higuain, è una palla che Valdifiori-Maccarone la facevamo tante volte e la sapevamo bene. Poi le cose belle le avete viste anche voi".



AZIONI MANOVRATE - "Dispiace perché oggi avremmo meritato la vittoria, con la Lazio avremmo dovuto vincere con più gol di scarto. E però questo è il nostro margine di crescita più grande. Se entriamo l'anno prossimo rispettando la squadra campione e con dei campioni, senza togliere l'umiltà, non dobbiamo comunque perdere fiducia in noi stessi. Siamo riusciti a mettere sotto la Juve".



GOL SUBITI - "Quello che dobbiamo fare lo sappiamo, dobbiamo andare alla ricerca della palla, altrimenti non ne usciamo bene da questa situazione. Chi mi ha impressionato? L'Atalanta per mentalità e coraggio, è sempre difficile da affrontare e preparare. Anche a Bergamo abbiamo fatto bene, meritavamo di più. La Juve però è più su, mettono Dybala e Douglas. Noi ci mettiamo a 5 con umiltà. Se non avessimo preso gol stupidi, e approcciato male la sfida, parleremmo di un risultato diverso".