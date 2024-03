Le parole di Robertoin conferenza stampa:“Al momento non penso di firmare un rinnovo con il Brighton. Ne abbiamo parlato, ma non abbiamo trovato l’accordo. Ma questa è solo una parte del motivo. Prima di decidere il mio futuro, devo parlare con Tony Bloom. Voglio capire qual’è il piano per il futuro del club, voglio conservare le mie ambizioni”.