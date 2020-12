L'undicesima giornata di campionato si aprirà domani con la sfida tra Sassuolo e Benevento. La prima sogna l'Europa, l'altra lotta per la salvezza, ma l'allenatore neroverde Roberto De Zerbi non si fida della squadra che ha fermato la Juventus: "Non sono una sorpresa, l'anno scorso avevano già vinto il campionato a febbraio - ha detto De Zerbi in conferenza - quest'anno sono riusciti a prendere punti alla Juve perdendo immeritatamente contro la Lazio; non sarà una partita semplice".