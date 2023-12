Secondo le informazioni di La Repubblica, oltre a considerare Antonio Conte, il Milan sta tenendo d'occhio anche Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Brighton, come possibile candidato per il futuro della panchina rossonera, nel caso di un addio di Stefano Pioli. La dirigenza milanista sembra essere sul mercato alla ricerca di un successore qualificato, valutando diversi profili di allenatori di spessore. La presenza di De Zerbi tra i candidati evidenzia la volontà del Milan di esplorare opzioni di alto livello nel processo decisionale per il futuro guida tecnica della squadra.