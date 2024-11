Durissimo sfogo diin conferenza dopo la pesante sconfitta del suo, sconfitto 3-1 al Velodrome dall'Auxerre, capace di segnare tre goal soltanto nella prima frazione di gioco. Un boccone davvero amaro e davanti alla stampa il tecnico italiano non si è trattenuto. Di seguito le sue dichiarazioni nel post partita:"Se il problema sono io, sono pronto ad andarmene. Me ne vado senza soldi, il resto non mi interessa... L'ho detto al presidente. Non voglio trovare scuse e dire sciocchezze. Non scapperò, dobbiamo affrontare la realtà", ha dichiarato ai microfoni di RMC