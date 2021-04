Queste alcune dichiarazioni di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ospite di Sportitalia: "Pirlo è poco giudicabile: in prima squadra non è mai facile, soprattutto alla prima esperienza, e non aver fatto il ritiro è un'altra cosa che penalizza. Ci sono comunque state partite in cui la Juve è stata bella, non va visto solo in quest'anno. Inter? Non si vincono così tante partite di fila per caso, ma il giocare bene è sempre soggettivo. Locatelli pronto per la Juve? Lui è pronto per ogni centrocampo".