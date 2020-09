1









Dopo la vittoria del Sassuolo contro lo Spezia, Roberto De Zerbi ha parlato di Locatelli e della crescita della squadra: "Può ancora migliorare, è arrivato a un livello altissimo. Anche altri possono migliorare. Djuricic ha fatto il passo definitivo per diventare un giocatore vero. Poi ci sono Multur, Toljan, Traore e Rogerio che possono seguire le loro orme. Abbiamo una squadra forte. Consacrazione per me? Ogni anno per me è uguale. Quello che abbiamo fatto oggi non conterà più tra una settimana. Non basta mai quello che hai fatto. Questa è la filosofia mia e del club. Per questo ci siamo scelti, cerchiamo di mettere in pratica tutto questo, a volte ci riusciamo, altre no. Adesso dobbiamo alzare l'asticella, facendo più gol e subendone meno. Dobbiamo ambire a qualcosa di più senza avere paura, con tranquillità e ambizione. Vogliamo essere protagonisti in questo campionato".