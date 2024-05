Ilha annunciato che l'allenatore Robertolascerà il club dopo l'ultima partita della stagione di Premier League contro il Manchester United all'American Express Stadium. Con questo comunicato, pubblicato sul sito ufficiale del club inglese, i Seagulls hanno confermato la separazione consensuale con, attuale manager del. È stato raggiunto un accordo con l'allenatore italiano per interrompere il contratto di comune accordo, un dettaglio importante. Dopo la partita con il Manchester United, si concluderà così il biennio che ha visto l'ex tecnico di Sassuolo e Foggia portare la squadra in Europa League per la prima volta nella sua storia.L'ormai ex allenatore del Brighton, cresciuto nel settore giovanile del Milan come calciatore, ha sempre manifestato il desiderio di tornare un giorno in rossonero: "Non è un club normale per me, sono cresciuto lì. Sarò sempre riconoscente a quel club", dichiarava qualche mese fa De Zerbi. Tuttavia, il management del Milan non ha mai perseguito seriamente questa opzione, sia per la presenza della clausola rescissoria, che il club di via Aldo Rossi non ha mai considerato di pagare, sia perché l'area tecnica sta esplorando da tempo profili alternativi.