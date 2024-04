Roberto, allenatore del Brighton, commenta le voci che lo collegano a diversi club di alto livello in Europa, sottolineando che nel mondo del calcio, se si ottengono buoni risultati sul campo o in panchina, ciò attira l'attenzione del mercato. Tuttavia, De Zerbi afferma di non dare troppo peso a questi rumors, rimanendo concentrato sugli obiettivi attuali.Il tecnico, che vanta trent'anni di esperienza nel calcio, afferma di avere la giusta maturità per rimanere focalizzato sul Brighton, di cui ha un contratto e di cui apprezza i giocatori. Egli riconosce l'importanza di discutere del progetto futuro con il club per mantenere alta la motivazione. Sebbene non abbia ancora parlato con Tony Bloom dei prossimi obiettivi e dei piani futuri, De Zerbi dichiara che affronteranno queste tematiche nei prossimi giorni.Negli ultimi mesi, De Zerbi è stato associato a diverse panchine prestigiose, tra cui Liverpool e Manchester United in Inghilterra, Bayern Monaco in Germania, Barcellona in Spagna e infine Milan e Juventus in Italia.