Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla della sua squadra, dei giocatori simbolo, del ricordo del presidente Squinzi, in una lunga intervista rilasciata a la Gazzetta dello Sport. Partendo, però, dal coronavirus: “Sono rimasto con la squadra a Sassuolo, sede lavorativa, come da indicazione del club e del governo. Moglie e figli sono a Brescia. La giornata è una lunga videochiamata. E la preoccupazione per i miei genitori, anche a loro a Brescia. Ho amici che hanno avuto dei lutti. Brescia è città orgogliosa, forte, che non ostenta il dolore. Non sono mai stato tanto bresciano come oggi”.



SQUINZI - “Mi ha sempre colpito l’ambizione. Mi diceva: “Mister, noi dobbiamo andare in Champions”. Questo perché era molto ambizioso, ma non da presuntuoso, da visionario. Futuro? Dipende dai programmi. Da quando sono morti i coniugi Squinzi, finora non ho mai parlato di progetti con nessuno”.



BERARDI E BOGA - “Tenerli? Non so. Io so solo che questo Sassuolo è forte e non sa neanche lui quanto... Lo dicono la partite, i margini di crescita. È una squadra giovane, di prospettiva, seria”.



LOCATELLI - “Ha deciso lui di diventare grande, noi lo abbiamo solo accompagnato. Mi sono anche scontrato quando dovevo. Il gruppo storico l’ha indirizzato. Ora è completo. Guida la squadra con la parola e con l’esempio”.



BOGA - “Nell’uno contro uno ha pochi rivali al mondo. Anzi, nell’uno contro tre... Non conosceva l’esistenza della porta, faceva fatica a connettersi con i compagni, a farsi servire sulla corsa e a giocare senza palla. Lo abbiamo martellato. È gratificante vedere come è migliorato. Ha già segnato 8 gol, arriverà a farne stabilmente 15 a campionato”.



BERARDI - “Quando c’era, ha sempre fatto benissimo: gol, assist, prestazioni. Ne vorrei tanti di Berardi. In allenamento è un esempio. Solo Timo Werner alla sua età, 25 anni, ha segnato di più. È sottovalutato, come tante cose del Sassuolo. Domenico è un ambizioso che vive di calcio, intelligente e sensibile. Ha rifiutato delle occasioni per non cambiar vita, magari lo farà quest’estate o più avanti. Quando sarà in un club superiore, avrà la giusta valutazione. Berardi, Boga e Locatelli me li vedo in grandi squadre. Io me li porterei dietro”.



CAPUTO - “Se può essere lo Schillaci di Mancini? Per me sì. Pochi in Italia sono così forti in area e a porsi in maniera corretta verso la porta. È un professore ad attaccare lo spazio e a smarcarsi. Ciccio è arrivato in A tardi, si sta gustando tutto con la maturità di uomo esperto: è la sua forza”.



FUTURO - “A me del contratto è sempre interessato poco. Però se non hai un contratto quando si devono fare programmi, è chiaro che possono aprirsi altri scenari. Ma io lavoro come se avessi 10 anni di contratto. In due anni abbiamo fatto crescere i giocatori, oggi la squadra è forte e ha margini per diventare più forte. Poi bisogna vedere i programmi del club. Dovesse arrivare la proposta di una grande, la considererei e verificherei se ci sono le condizioni per lavorare bene. Sono ambizioso, non arrivista. Pronto? Lo ero già due anni fa. Ma è anche vero che mi diverto molto ad allenare questi giocatori”.



KLOPP-CHOLO - "​L’Atletico ha un senso, non è solo difesa e contropiede. E poi non funziona che chi vince detta le regole. Uno deve avere convinzioni sue, più forti dei risultati. Se con il Foggia devo affrontare l’ultima in classifica e con il Benevento la Juve, preparo la gara allo stesso modo: per vincere. Poi con il Foggia cercherò di farlo nella metà campo avversaria, con il Benevento soprattutto nella mia. Ma non tolgo nulla al gioco. Modifico spesso, cambiare: mai"