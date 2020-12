L'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia dove, tra le altre cose, ha parlato anche della stagione della Juventus: "La Juventus mi è piaciuta molto a tratti. Ha calciatori nuovi e senza la preparazione precampionato è difficile dare da subito un'identità alla squadra. Per quel che riguarda la partenza di Pirlo ne parlo bene. Non so cosa abbia in mente per quel che riguarda la fase offensiva. Quando hai così tanta qualità hai sempre giocatori che ti possono risolvere la partita".