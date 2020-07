Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Juventus: “La vittoria contro la Lazio ha rafforzato l’entusiasmo, la convinzione, pero è finita questa partita con la Lazio, domani ce n’è una di difficoltà uguale, forse anche di più. Quindi dobbiamo prepararci al meglio per fare quello che sappiamo”.



SUI CAMBI - “Si cambia tanto per necessità. Non è che cambio per dare il contentino a tutti o perché non sappia fare delle scelte precise. Il Sassuolo non può permettersi il lusso di far giocare gli stessi giocatori sempre. A Roma Chiriches, Berardi, Magnanelli non potevano giocare, non potevo prendere rischi. Chi li ha sostituiti ha un valore alto, con caratteristiche diverse. Traorè, quando tornerà al pieno della forma, sarà determinante. Ha giocato Djuricic, Toljan, Bourabia, Kyryakopoulos, tutti titolari. Cerco di tenere le forze alte, perché serve correre per giocare"”



SULLA JUVE - “Abbiamo trovato un’identità già da tempo. Questa non deve venire meno in partite sulla carta più difficili. La Juve è prima in classifica, è la partita più difficile, ma noi dobbiamo mantenere la nostra identità, mettendo ancora più attenzione, perchè una palla a Ronaldo e Dybala è diversa rispetto ad una palla ad un giocatore di medio-bassa classifica”



GLI ASSENTI - “Mancheranno Defrel, Obiang, oltre a Romagna. Farà delle scelte in base al piano gara e alla condizione fisica dopo la sfida a Roma”.