Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha commentato la vittoria dei suoi sul Genoa con il pensiero già alla prossima con la Juve: "Sedici partite e 8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, stiamo facendo bene. La cosa bella è che i segnali sono tutti di maturazione perché oggi è stata una delle più belle partite - parlo a 360° da quando sono qui - perché il campo era brutto e abbiamo giocato bene, l'avversario era temibile perché si è difeso basso per ripartire e non abbiamo rischiato quasi mai, e perché volevamo vincere dopo la sconfitta di Bergamo e quindi è arrivata la reazione".



CON LA JUVE - "Alla pari? ​No, con la Juve noi non giochiamo ad armi pari perché la Juve rimane la Juve e il Sassuolo rimane il Sassuolo. Noi non ci vergogniamo a guardare la classifica perché non ci ha regalato niente nessuno, ce la teniamo stretta, pensiamo di essercela meritata e pensando gara dopo gara cerchiamo di rincorrere la posizione migliore o di difendere la nostra posizione restando noi stessi".