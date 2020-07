E' il personaggio del momento. Mercoledì ha fermato la Juve, sia nel risultato che nella prestazione. Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi svela i suoi segreti a Il Corriere della Sera: "Credo di essere uno con le idee chiare. E soprattutto di essere forte per non farmi condizionare da quello che si dice. Cerco di convincere i giocatori a fare quello in cui credo, loro mi danno risposte positive e questo mi basta: prendo la professione come passione e divertimento".



SQUINZI - "Fu particolare, perché non mi chiese, come fanno tutti, i risultati o il modulo, ma di giocare bene e farlo divertire. Credo che ci stiamo riuscendo e sono orgoglioso di mantenere la parola data quel giorno. Grazie anche a una società che è una famiglia. E non scende a compromessi per arrivare ai risultati



RISULTATI - "Giocare male e vincere? Per una partita può capitare, ma se hai a disposizione una squadra di qualità non puoi passare da altro che non sia una organizzazione e un gioco. Così facendo i calciatori si divertono di più: contro la Juventus si sono divertiti".