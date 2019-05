Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima gara di campionato contro l'Atalanta: "Demiral alla Juve? A me i miei direttori hanno detto che resta e non ci sono possibilità che vada via, e mi hanno detto anche che saremo noi a decidere, non altre squadre, come si legge".



FUTURO - "A me farebbe piacere rimanere, poi le cose si fanno in due. Dovremo incontrarci, sicuramenre anche io ho qualche esigenza, perchè bisogna fare sempre meglio e dovremo rendere felici i tifosi e tutti gli altri, l'anno prossimo il campionato sarà ancora più difficile".