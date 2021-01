di CC, inviato allo Stadium

Roberto De Zerbi, in conferenza, analizza Juve-Sassuolo.



VOGLIA DI VINCERE - "Cosa ci ha offerto la Juve? Quello che diceva il campo e il nostro dna, ho pensato di poter vincere non per presunzione, non perché non pensassi di poterla perdere. Ma per la partita che guardavo e analizzavo. Niente di speciale".



ARRABBIATO - "Torno a casa orgoglioso dei miei giocatori, arrabbiato e dispiaciuto. Se la domanda che voleva pormi è sul potersi accontentare, non ci accontentiamo più. Non è il momento di accontentarsi, seppur in 10, seppur con la Juve. Una squadra che ha possesso e comando del gioco le sue armi migliori. Noi le abbiamo tolto questo predominio".