Il vice allenatore di Roberto De Zerbi, Andrea Maldera, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss, dove ha parlato anche del futuro dell'allenatore italiano.'Stiamo benissimo al Brighton, abbiamo ancora due anni di contratto, ma se arrivasse una proposta dall'Italia Roberto la prenderebbe in considerazione. Napoli? Non lo so, ma perchè dire no a una piazza come quella azzurra'.