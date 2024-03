De Zerbi: la clausola rescissoria per liberarlo dal Brighton

Il talentuoso allenatore italiano Robertoha raggiunto un traguardo storico con il Brighton, conducendo la squadra alla sua prima partecipazione in una competizione europea, l'Europa League. Tuttavia, nonostante questo successo,Il gioco praticato dal Brighton sotto la guida di De Zerbi ha attirato l'attenzione di alcuni dei club più prestigiosi del continente, con l'ultimo interessato che sembra essere il Manchester United. I Red Devils stanno cercando un sostituto per Erik ten Hag in vista della prossima stagione e De Zerbi è emerso come uno dei principali candidati.Tuttavia, il Brighton si è dimostrato deciso a trattenere il proprio tecnico, inserendo una clausola rescissoria nel suo contratto. Qualsiasi club interessato a De Zerbi prima della scadenza dell'accordo dovrà versare un indennizzo considerevole, stimato oltre iQuesta cifra rappresenta una somma significativa per un allenatore emergente come De Zerbi, ma è una pratica comune in Premier League, dove i club sono disposti a investire cifre considerevoli per garantirsi i migliori talenti, sia giocatori che allenatori.Oltre al Manchester United, diversi altri club europei, tra cui Barcellona, Bayern Monaco, Liverpool e Chelsea, sembrano interessati a De Zerbi. L'approvazione del lavoro del tecnico italiano è arrivata anche da parte di Pep Guardiola, che ha sottolineato la sua fiducia nelle capacità di De Zerbi e ha elogiato la sua capacità di allenare qualsiasi squadra al mondo.