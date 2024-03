De Zerbi Juve, la situazione

Nella corsa per la panchina del, che ha già annunciato la separazione da Thomasal termine di questa stagione, irrompe prepotentemente Roberto. Secondo quanto raccolto da Matteo Moretto, nelle scorse settimane ci sono stati contatti diretti tra il club tedesco e l’entourage dell’allenatore italiano alla guida del Brighton. Uno dei nomi tenuti maggiormente in considerazione insieme a quello di Xabi Alonso, legato al Bayer Leverkusen fino a giugno 2026, che resta la primissima opzione per i campioni di Germania uscenti ma che è corteggiato allo stesso tempo pure dal Liverpool.Tra i nomi per il post Allegri é stato più volte accostato alla Juventus quello di Roberto De Zerbi. L'ex Sassuolo, però, non é certamente tra le prime scelte in questo momento, in caso di separazione con il tecnico livornese. In pole resta sempre Thiago Motta.