"È come impedire al figlio di un operaio di poter diventare da grande un medico. Non ho piacere ad andare a San Siro ad affrontare il Milan, ma andrò perché il club mi costringerà..."

Queste le dichiarazioni di ieri di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, il merito al progetto SuperLega.

A poco più di 24 ore di distanza, De Zerbi si ritrova con la SuperLega naufragata e la gioia di esserci andato, a San Siro, e di aver battuto i rossoneri 2-1 in rimonta. Ecco le sue parole nel postpartita di Sky Sport: "Ieri ho toccato con mano quanto è difficoltoso prendere una posizione. Confermo tutto ciò che ho detto ieri, ma chiaramente i giocatori e i tifosi del Milan sono esclusi dal mio discorso, sono cresciuto al Milan e li conosco... Penso di non aver offeso nessuno e non devo chiedere scusa a nessuno, oggi si sono mobilitati tutti e penso di aver preso una posizione per difendere il calcio che è la mia vita. Forse mi sono precluso la possibilità di andare in uno di questi club ma lo rifarei perché credo di essere dalla parte del giusto."