Intervenuto ai canali della Bobo Tv, l'ex allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha rilasciato delle dichiarazioni anche su un suo eventuale ritorno in Italia in futuro.'Io amo l’Italia, il nostro calcio. Sono italiano, ma adesso sto bene in Inghilterra, non ho mai avuto dubbi sul Brighton. Vado d’accordissimo con tutti, non c’è squadra che possa farmi cambiare idea, ho preso un impegno. Spero di tornare in Italia, se ne avrò la possibilità. Ma mi piace lavorare all’estero: le emozioni che sto vivendo in Inghilterra, gli stadi… Poi sto migliorando con la lingua, conosco meglio il loro calcio. Diventi padrone del campionato quando superi le 100 partite'.