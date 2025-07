De Zerbi esalta Rabiot (e la madre): 'Non è come lo descrivete in Italia'. E su Balerdi...

AFP via Getty Images

Rabiot e Balerdi: parla De Zerbi

mi ha sorpreso enormemente. Perché i giornalisti italiani lo hanno sempre descritto in modo molto diverso da quello che ho scoperto. È umile, timido, riservato, lavoratore. È passionale, vive per il calcio. Anche sua madre è una persona passionale, sincera, emotiva". Parola di, allenatore del Marsiglia, che in un'intervista ai microfoni de L'Equipe ha detto la sua anche sul centrocampista ex Juventus , che ha avuto con sé in squadra per tutta la stagione."Rabiot aveva offerte, alcune anche molto interessanti, e si è comportato da gentiluomo perché non ha voluto nemmeno prenderle in considerazione. Anche Pierre-Emile Höjbjerg ne ha avute, come(difensore nel mirino della Juve, ndr). Non so se si siano parlati per decidere insieme di restare. Ma mi hanno reso felice", ha aggiunto il tecnico italiano, che a breve dovrebbe accogliere anche Timothy Weah , in uscita dalla Vecchia Signora.