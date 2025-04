AFP via Getty Images

De Zerbi esalta Rabiot: cosa ha detto

2 ore fa



Roberto De Zerbi, attuale allenatore dell’Olympique Marsiglia, si prepara alla sfida cruciale contro il Monaco, valida per la prossima giornata di Ligue 1. In palio c’è un posto in Champions League e la tensione è alta, ma il tecnico italiano ha trovato comunque il tempo per spendere parole di grande stima nei confronti di un calciatore che conosce bene: Adrien Rabiot.



Nel corso della conferenza stampa della vigilia, De Zerbi ha elogiato il centrocampista francese, ex Juventus, sottolineandone l’evoluzione e la completezza.



"Risponde nel miglior modo alle mie aspettative. Ho visto che quest’anno ha la media di gol più alta della sua carriera (7 gol) rispetto alle partite giocate. È universale, attacca, difende, ha una personalità dentro e fuori dal campo. È una fortuna averlo con noi", ha dichiarato il tecnico.