L'allenatore del Sassuolo, rivelazione del campionato, Roberto De Zerbi ha parlato stasera in collegamento con Sky Sport: "Non sono mai stato contattato dalla Juventus e non vivo questa professione con ansia o smania di carriera. Se no metterei i risultati in cima a tutto. Invece ora è altro che mi stimola. Una big? Ancora non è arrivato quel momento. Mi diverto ad allenare la squadra che ho! Vincere lo scudetto in stile Leicester? No, io parlo di piazzamenti, come l’Europa League. Se una delle sette non buca questa è la realtà, di sicuro non ci accontentiamo di niente. Dal post lockdown ad oggi abbiamo fatto risultati straordinari".