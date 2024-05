Iltenterà fino all’ultimo di far cambiare idea a, che sembra ormai destinato alla Juventus. Tuttavia, il club sta già pianificando le prossime mosse in caso di partenza del tecnico. Secondo quanto riportato da Repubblica, i candidati per la panchina rossoblù includono Vincenzo Italiano, che è in procinto di lasciare la Fiorentina, Maurizio Sarri, Raffaele Palladino e Roberto De Zerbi. In particolare, De Zerbi gode di grande apprezzamento da parte del presidente del Bologna, Joey Saputo.Questi allenatori rappresentano diverse filosofie di gioco e porterebbero ciascuno la propria esperienza e stile alla squadra. La scelta del prossimo tecnico sarà cruciale per il futuro del Bologna, che mira a consolidarsi e crescere ulteriormente in Serie A.