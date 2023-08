Roberto, allenatore del Brighton, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha affrontato anche l'eterno dibattito tra perseguire il risultato o il bel gioco, facendo riferimento a dichiarazioni di Allegri del passato: "dice che il calcio è semplice?. Non può essere una cosa semplice quando si affrontano 22 uomini, con tutte le variabili del caso. Soprattutto, non penso che solo chi vince possa parlare.Se perdo mi girano i coglioni, ma il risultato non giustifica tutto.Io voglio vincere con il mio stile. Lo stile è quello che sei in quello che fai".