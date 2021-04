Roberto De Zerbi senza peli sulla lingua. Dopo il pareggio per 2-2 maturato contro la Roma, il tecnico del Sassuolo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, rispondendo alle critiche sulla decisione del club di escludere dalla partita i giocatori rientrati dal ritiro della Nazionale, colpito dal Covid: "Ci mancherebbe che non avessimo gli stimoli. Al di là della partita, che abbiamo giocato benissimo, mi hanno dato fastidio che ci hanno additato di falsare il campionato per via della scelta di lasciare fuori i nazionali che erano stati a contatto con positivi. Se uno si comporta secondo la propria coscienza e viene accusato di falsare il campionato.... è una cosa che solo noi possiamo mettere in dubbio. Per questo ci tenevo molto alla gara di oggi. L'idea di lasciare fuori i nazionali è stata mia e condivisa con società e staff medico. E credo sia stata giusta, perché noi già in passato abbiamo escluso Defrel perché aveva avuto contatti con positivi e Chiriches che aveva avuto un caso in famiglia". LA POLEMICA - "Ma se le Asl di Milano e Torino bloccano una partita per quattro/cinque positivi, o anche meno, mi dovete spiegare perché la mia scelta deve essere discussa. E non vogliamo passare per una squadra che l'ha fatto perché non ha più obiettivi, perché abbiamo ancora l'ambizione di arrivare settimi e se dovessimo finire ottavi abbiamo dei premi. Mi ha dato fastidio passare per quelli che avrebbero potuto non dare sviluppo al campionato".