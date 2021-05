Sassuolo e Juventus si affrontano stasera al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la terzultima giornata di Serie A, entrambe con allenatori che potrebbero essere vicini all'addio. Se di Andrea Pirlo continuiamo a scrivere in questi giorni e continueremo a farlo, con la sua posizione costantemente in bilico e tanti nomi per il futuro, sembra che Roberto De Zerbi sia a un passo dall'accordo con lo Shakhtar Donetsk: secondo Calciomercato.com De Zerbi andrà così a coronare in Ucraina il sogno di disputare le coppe europee, convinto dal progetto tecnico e da un contratto biennale da circa 2 milioni di euro a stagione.