Dopo le sconvolgenti notizie con cui il mondo si è svegliato alle prime luci dell'alba riguardanti la guerra in atto tra Ucraina e Russia, il ct dello Shaktar Donetsk Roberto De Zerbi ha espresso il suo pensiero a riguardo attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sportitalia.



'Chiediamo aiuto al governo italiano. Non siamo in vacanza e non viviamo in un clima di festa, siamo molto preoccupati per le nostre famiglie. Sono fiducioso che una soluzione si troverà e voglio anche dire che in squadra abbiamo 13 ucraini, il nostro è un club particolare che ha già vissuto questa situazione nel 2014. Per loro si tratta di una situazione già vissuta e difficile da affrontare'.